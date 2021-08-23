Зеленський з главою Євроради обговорив підготовку до 23-го саміту Україна – ЄС

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Сторони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами у межах подальшої роботи Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.

Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна — ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Володимир Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проекту Спільної заяви саміту.

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“Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про Спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз”, — відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

За підсумками установчого саміту “Кримської платформи”, усі делегати приєднались до спільної Декларації. Її тепер будуть опрацьовувати по пунктах.