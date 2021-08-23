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Кримська платформа за 3 хвилини: Зеленський підбив підсумки

Кримська платформа за 3 хвилини: Зеленський підбив підсумки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за близько три хвилини виступу підбив підсумки установчого саміту "Кримської платформи". З його слів, питання Криму – не закрите, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми провели саміт, на якому була створена потужна міжнародна коаліція для звільнення українського Криму з-під окупації РФ. Це доказ, що у нелегкій боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої країни держава має міцну підтримку міжнародної спільноти. Попри всі складнощі і виклики, Кримська платформа, я вважаю, дуже успішно стартувала. Її кінцевою метою є деокупація суверенної української території — Кримського півострова”, — сказав Глава держави.

Деталі

Зі слів Зеленського, новостворена ініціатива нарешті повернула на міжнародний порядок денний питання, яке понад 7 років у такій практичній площині не обговорювалося.

“Результатом саміту стала ухвалена всіма учасниками декларації Кримської платформи. Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією, зобов’язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії, об’єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні. Вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом”, — наголосив він.

Зеленський додав, що відтепер у кожній країні — учасниці платформи буде визначена відповідального високопосадовця для подальшої співпраці з новоствореним офісом Кримської платформи.

“Наостанок я думав про те, як описати цей саміт і ухвалену декларацію максимально коротко і максимально влучно. Для цього достатньо чотирьох слів: питання Криму не закрите. Або навіть трьох: Крим — це Україна”, — додав Президент.

Доповнення

Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України.

П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:

  • Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
  • Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу
  • Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
  • Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації
  • Подолання екологічних та економічних наслідків окупації.

ЧИТАЙЕ ТАКОЖ: Декларація "Кримської платформи": головний висновок саміту

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