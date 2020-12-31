Кулеба назвав єдину проблему "безвізу" України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Єдиною загрозою для безвізового режиму України з Європейським Союзом є пандемія COVID-19 - не вирішення Конституційного суду. Про це в інтерв'ю "ТСН" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Не український безвіз заблокований, а всі безвізи з ЄС перебувають в такому стані. Тому що пандемія стосується всіх. І питання не в тому, чи є у тебе безвіз чи ні. А питання в тому, яка в тебе ситуація з пандемією в твоїй країні. Ми постійно працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвіза менше страждали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник. Однак ніяких політичних або юридичних проблем з безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз страждаємо, це пандемія COVID-19", - сказав міністр.
На питання стосовно впливу на український безвіз рішення Конституційного суду України, він зазначив, що "це окрема тема для розмови".
"Але я вам кажу цілком серйозно: реально єдина проблема безвізу - це COVID-19", - додав дипломат.
Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що Україні вдалося перешкодити втраті безвізового режиму з Європейським Союзом через рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Після цього, також в кінці жовтня, у комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС заявили, що через це рішення Європейський Союз може запустити механізм тимчасового призупинення безвізу.