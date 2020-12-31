Кулеба назвав єдину проблему "безвізу" України

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5348 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17680 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42595 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90987 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177134 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205707 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180337 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171564 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115469 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89778 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8208 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204931 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236361 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325124 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5594 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8802 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44670 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48178 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52545 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Кулеба назвав єдину проблему "безвізу" України

Київ • УНН

 • 16172 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Єдиною загрозою для безвізового режиму України з Європейським Союзом є пандемія COVID-19 - не вирішення Конституційного суду. Про це в інтерв'ю "ТСН" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба назвав єдину проблему "безвізу" України

"Не український безвіз заблокований, а всі безвізи з ЄС перебувають в такому стані. Тому що пандемія стосується всіх. І питання не в тому, чи є у тебе безвіз чи ні. А питання в тому, яка в тебе ситуація з пандемією в твоїй країні. Ми постійно працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвіза менше страждали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник. Однак ніяких політичних або юридичних проблем з безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз страждаємо, це пандемія COVID-19", - сказав міністр.

На питання стосовно впливу на український безвіз рішення Конституційного суду України, він зазначив, що "це окрема тема для розмови".

"Але я вам кажу цілком серйозно: реально єдина проблема безвізу - це COVID-19", - додав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше Кулеба заявив, що Україні вдалося перешкодити втраті безвізового режиму з Європейським Союзом через рішення Конституційного суду України, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Після цього, також в кінці жовтня, у комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС заявили, що через це рішення Європейський Союз може запустити механізм тимчасового призупинення безвізу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26