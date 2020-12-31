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Кулеба назвал единственную проблему "безвиза" Украины

Киев • УНН

 • 16172 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Единственной угрозой для безвизового режима Украины с Европейским Союзом является пандемия COVID-19 - не решение Конституционного суда. Об этом в интервью "ТСН" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба назвал единственную проблему "безвиза" Украины

"Не украинский безвизовых заблокирован, а все безвизы с ЕС находятся в таком состоянии. Потому что пандемия касается всех. И вопрос не в том, есть ли у тебя безвиз или нет. А вопрос в том, какая у тебя ситуация с пандемией в твоей стране. Мы постоянно работаем с ЕС, ищем такое решение, чтобы от пандемических проблем безвиза меньше страдали украинцы. Но ситуация в нашей стране не позволяет нам выйти на приемлемый показатель. Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", - сказал министр.

На вопрос касаемо влияния на украинский безвиз решения Конституционного суда Украины, он отметил, что "это отдельная тема для разговора".

"Но я говорю вполне серьезно: реально единственная проблема безвиза - это COVID-19", - добавил дипломат.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что Украине удалось помешать потере безвизового режима с Европейским Союзом из-за решения Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого, также в конце октября, в комитете ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС заявили, что из-за этого решения Европейский Союз может запустить механизм временной приостановки безвиза.

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