Стефанішина: інформацію про загрози для безвізу розцінюємо як провокацію перед самітом Україна-ЄС

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“Інформація, яка з’явилась в українському медіа-середовищі стосовно потенційних загроз для функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС — це абсолютний фейк. Доповідь, яка була опублікована ще 4 серпня, не містить жодних позицій або натяків про те, що така ситуація може мати місце. Сама доповідь називається „про відповідність критеріям призупинення безвізового режиму“. Ми розцінюємо це як політичну провокацію напередодні саміту (саміт Україна-ЄС 12 жовтня — ред.)”, — сказала віце-прем’єр.

Деталі

Стефанішина нагадала, що доповідь ЄС була оприлюднена більше місяця тому, і вона стосується не лише України, але всіх країн, з якими у Євросоюза є безвізовий режим. За словами віце-прем’єра, порівняно з усім переліком країн, щодо яких здійснювався цей звіт, показники в Україні “найбільш оптимістичні”.

“Звичайно, є певні рекомендації. Ми їх розцінюємо як технічні, ми їх отримуємо кожного року. Вони базуються на статистиці. Але безвіз працює вже більш ніж 5 років, і ніхто не помічає, як ми виконуємо ці технічні рекомендації. Тому, не бачу ніяких ризиків”, — додала вона.

Контекст

За інформацією ряду ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.



Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання “правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням” з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

У МЗС України повідомили журналісту УНН: “Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути”.

Інформацію також довелося спростовувати і федеральному президенту Німеччини.