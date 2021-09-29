Президент ФРН Штайнмаєр прокоментував інформацію ЗМІ про намір позбавити Східну Європу безвізу

Про це він заявив під час спільного брифінгу з президенткою Республіки Молдова Майєю Санду, перебуваючи з візитом у Кишиневі.

Цитата

“Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишеневі, — ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина”, — заявив Штайнмаєр.

Контекст

За інформацією ряду ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання “правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням” з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії. Очікується, що держави-члени начебто обговорять це питання 13 жовтня.

Як, до прикладу, повідомляло видання EUobserver: “Чеська Республіка заявила, що вона стала свідком великої кількості необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України”.

У свою чергу в МЗС України повідомили журналісту УНН: “Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути”.