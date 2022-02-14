Стефанчук рассказал, как может происходить дистанционное голосование нардепов в ВР

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“Последнее предложение, которое, я знаю, было наработано рабочей группой — это так называемое гибридное голосование, когда голосуют в зале, а онлайн приобщаются не те депутаты, как там иногда говорят, где-то за пределами (страны — ред.) — депутаты, которые имеют четкий и понятный тест ПЦР, что у них есть болезнь, они приобщаются через онлайн-голосование, во время голосования в зале они голосуют путем поднятия соответствующей карточки зеленого, красного или желтого цвета”, — пояснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что участие в таком миксованом голосовании смогут принимать только нардепы, которые болеют, а не те, кто находится, например, в командировке или в отпуске.

По словам Стефанчука, проект решения о введении такого голосования уже разработан и вскоре может быть внесен на рассмотрение парламента.

Спикер отметил, что надеется на поддержку нардепов, ведь принятие такого решения, по его мнению, обеспечит управляемость ВР в сложный период. А ввести механизм можно довольно быстро - нужны два монитора и программное обеспечение для добавления нардепов. В то же время, по словам спикера, даже если механизм такого гибридного голосования будет одобрен, каждое использование такой процедуры голосования потребует поддержку 150 нардепов, присутствующих в зале заседаний.

“Я буду надеяться на поддержку наших коллег из парламента, потому что, во-первых, это уже цивилизованная практика, которая существует во всех странах мира”, — добавил он.

Добавим

По информации Стефанчука, по состоянию на сегодня 20 нардепов болеют на коронавирус. Он также сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели около 30 нардепов были за границей. Но, по словам спикера, за выходные большинство из них должны были вернуться.

Напомним

С началом пандемии коронавируса ВР разрешила проведение заседаний парламентских комитетов в формате видеосвязи. Поднимался вопрос также возможности онлайн-голосования и другого онлайн-участия в пленарных заседаниях ВР, однако это не нашло поддержки.

Как сообщал УНН, парламентарии сегодня собрались на Согласительный совет, а завтра состоится первое пленарное заседание ВР после двух недель работы в комитетах.

Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал глав фракций и групп обеспечить присутствие нардепов на работе.

При этом первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко заявил о необходимости проработки возможности введения процедуры онлайн-участия в пленарных заседаниях ВР.