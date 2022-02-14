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Стефанчук розповів, як може відбуватися дистанційне голосування нардепів у ВР

Стефанчук розповів, як може відбуватися дистанційне голосування нардепів у ВР

Київ • УНН

 • 12263 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що вже є напрацювання щодо реалізації дистанційної участі нардепів у пленарних засіданнях парламенту. Відповідаючи на запитання кореспондента УНН, Стефанчук пояснив механізм та умови реалізації дистанційного голосування нардепів.

Цитата:

“Остання пропозиція, яка, я знаю, була напрацьована робочою групою — це так зване гібридне голосування, коли голосують в залі, а онлайн долучаються не ті депутати, як там інколи говорять, десь за межами (країни — ред.) — депутати, які мають чіткий і зрозумілий тест ПЛР, що у них є хвороба, вони долучаються через онлайн-голосування, і під час голосування в залі вони голосують шляхом підняття відповідної картки зеленого, червоного чи жовтого кольору”, — пояснив Стефанчук.

Він наголосив, що участь в такому міксованому голосуванні зможуть брати тільки нардепи, які хворіють, а не ті, хто перебуває, наприклад, у відрядженні чи у відпустці.

За словами Стефанчука, проект рішення про запровадження такого голосування вже розроблений та невдовзі може бути внесений на розгляд парламенту.

Спікер зауважив, що сподівається на підтримку нардепів, адже ухвалення такого рішення, на його думку, забезпечить керованість ВР у складний період. А запровадити механізм можна доволі швидко — потрібні два монітори та програмне забезпечення для долучення нардепів. Водночас, за словами спікера, навіть, якщо механізм такого гібридного голосування буде схвалений, кожне використання такої процедури голосування потребуватиме підтримку 150 нардепів, присутніх у залі засідань.

“Я буду сподіватись на підтримку наших колег з парламенту, тому що, по-перше, це вже цивілізована практика, яка існує в усіх країнах світу”, — додав він.

Додамо

За інформацією Стефанчука, станом на сьогодні 20 нардепів хворіють на коронавірус. Він також повідомив, що станом на кінець минулого тижня близько 30 нардепів були за кордоном. Але, за словами спікера, за вихідні більшість з них мали повернутися.

Нагадаємо

З початком пандемії коронавірусу ВР дозволила проведення засідань парламентських комітетів в форматі відеозв’язку. Порушувалося питання також можливості онлайн-голосування та іншої онлайн-участі у пленарних засіданнях ВР, однак це не знайшло підтримки.

Як повідомляв УНН, парламентарі сьогодні зібралися на Погоджувальну раду, а завтра відбудеться перше пленарне засідання ВР після двох тижнів роботи в комітетах.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав голів фракцій та груп забезпечити присутність нардепів на роботі.

При цьому перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко заявив про необхідність пропрацювання можливості запровадження процедури онлайн-участі у пленарних засіданнях ВР.

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