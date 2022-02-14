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“Слуги” знову заговорили про можливість проведення пленарних засідань ВР онлайн

“Слуги” знову заговорили про можливість проведення пленарних засідань ВР онлайн

Київ • УНН

 • 14771 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Питання участі у роботі Верховної Ради під час пленарних засідань у форматі онлайн необхідно опрацювати. Про це перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він навів приклад швидкої роботи Комітету ВР з питань бюджету, який вчора зміг швидко зібратися та ухвалити рішення щодо коштів, виділених урядом для компенсування страхових ризиків авіаперевізникам, завдяки можливості проводити засідання онлайн.

Цитата:

“Хочу подякувати нашим колегам, які вчора о 22-й годині провели засідання комітету. Завдяки тому, що є можливість провести його онлайн — провели його швидко і оперативно. Хочу нагадати, що у нас є подібні пропозиції щодо того, аби ВР могла теж збиратися або голосувати, або працювати теж в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу. Таке питання нам потрібно теж якось пропрацювати”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо

З початком пандемії коронавірусу ВР дозволила проведення засідань парламентських комітетів в форматі відеозв'язку. Порушувалося питання також можливості онлайн-голосування та іншої онлайн-участі у пленарних засіданнях ВР, однак це не знайшло підтримки.

Як повідомляв УНН, парламентарі сьогодні зібралися на Погоджувальну раду, а завтра відбудеться перше пленарне засідання ВР після двох тижнів роботи в комітетах.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав голів фракцій та груп забезпечити присутність нардепів на роботі.

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