“Слуги” знову заговорили про можливість проведення пленарних засідань ВР онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Питання участі у роботі Верховної Ради під час пленарних засідань у форматі онлайн необхідно опрацювати. Про це перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає кореспондент УНН.
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Він навів приклад швидкої роботи Комітету ВР з питань бюджету, який вчора зміг швидко зібратися та ухвалити рішення щодо коштів, виділених урядом для компенсування страхових ризиків авіаперевізникам, завдяки можливості проводити засідання онлайн.
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“Хочу подякувати нашим колегам, які вчора о 22-й годині провели засідання комітету. Завдяки тому, що є можливість провести його онлайн — провели його швидко і оперативно. Хочу нагадати, що у нас є подібні пропозиції щодо того, аби ВР могла теж збиратися або голосувати, або працювати теж в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу. Таке питання нам потрібно теж якось пропрацювати”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо
З початком пандемії коронавірусу ВР дозволила проведення засідань парламентських комітетів в форматі відеозв'язку. Порушувалося питання також можливості онлайн-голосування та іншої онлайн-участі у пленарних засіданнях ВР, однак це не знайшло підтримки.
Як повідомляв УНН, парламентарі сьогодні зібралися на Погоджувальну раду, а завтра відбудеться перше пленарне засідання ВР після двох тижнів роботи в комітетах.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав голів фракцій та груп забезпечити присутність нардепів на роботі.