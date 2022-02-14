Спікер ВР закликав керівників фракцій забезпечити присутність нардепів на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради звернувся до керівників фракцій та груп парламенту з проханням забезпечити присутність нардепів, передає кореспондент УНН.
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"Хочу звернутися до керівників фракцій і груп з проханням докласти зусиль щоб народні депутати були на своїх місцях, спокійно працювали та виконували покладені на них обов’язки", - заявив Стефанчук.
Він наголосив, що ВР працює у штатному режимі.
"А за необхідності у режимі 24 на 7, з тим щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як на єдиний законодавчій орган країни", - запевнив спікер парламенту.
До речі
Раніше з’явилася неофіційна інформація про те, що нардепам з фракції "Слуга народу" заборонили виїзд з країни на тлі ескалації агресії з боку Росії та загрози вторгнення.
Крім того, нардепи два тижні працювали у форматі роботи в комітетах, яка наразі здебільшого проводиться у форматі відеозв’язку та не потребує фізичної присутності у приміщенні комітетів ВР.
Нагадаємо
На 13 лютого була попередньо запланована зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні – відомо, що вона відбудеться о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч буде закритою. Водночас політики запевняють, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.