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Стефанчук: Рада должна выйти на диапазон в 250 законодательных актов ежегодно

Стефанчук: Рада должна выйти на диапазон в 250 законодательных актов ежегодно

Киев  •  УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В основе изменений в государстве ежегодно должно лежать около 250 законодательных актов. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, представляя Национальный экономический аудит государства, передает УНН.

“Мне кажется, что (при — ред.) формировании того, что мы называем планированием законодательной деятельности, мы должны исходить из того потенциального ресурса, пропускной способности и Верховной Рады, и Кабинета министров, и других, переваривать эти решения и формировать качественные документы, на основании которых оно будет осуществляться. Что касается законодательной деятельности, вы знаете, что в прошлом году мы проголосовали план законопроектных инициатив. Так, мы сейчас переделываем, переформатируем, но мы должны выйти на тот уникальный диапазон, где-то 250 законодательных актов, которые будут ежегодно лежать в основе этих изменений”, — сказал заместитель председателя ВР.

Он отметил также, что важные составляющие при планировании законодательной деятельности — это определение того, что Рада должна менять в Конституции Украины, определение того, что нужно систематизировать и кодифицировать или рекодифицировать, определения законопроектов, необходимых для международных обязательств, ратификации международных актов, фундаментальные законопроекты, чтобы “у нас не появились законопроекты, что мы (стыдливо) называем „технические“, а были фундаментальные, для изменений”.

“На уровне экономической стратегии очень важно определить тот перечень законопроектов и подзаконных актов, который нам нужен будет для дерегуляции, те законопроекты, где нам нужно избавиться от советского наследия, те кодексы, которые формируют пост-советский образ мышления, в частности тот же Хозяйственный кодекс. Нам надо думать, что с этим всем делать, и заводить принцип one in — two out: заводя законопроект, ты должен похоронить два других”, — добавил Стефанчук.

Напомним, в Верховной Раде Украины разные политические силы уже разработали около 10 законопроектов, касающихся разрешения ситуации вокруг Конституционного Суда.

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