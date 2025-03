Стефанчук: Рада повинна вийти на діапазон у 250 законодавчих актів щороку

“Мені здається, що (під час — ред.) формування того, що ми називаємо плануванням законодавчої діяльності, ми повинні виходити з того потенційного ресурсу, пропускної здатності і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і інших, переварювати ці рішення і формувати якісні документи, на підставі яких воно буде здійснюватись. Що стосується законодавчої діяльності, ви знаєте, що минулого року ми проголосували план законопроектних ініціатив. Так, ми зараз перероблюємо, переформатовуємо, але ми повинні вийти на той унікальний діапазон, десь 250 законодавчих актів, які будуть щороку лежати в основі цих змін”, — сказав заступник голови ВР.

Він зазначив також, що важливі складові при плануванні законодавчої діяльності — це визначення того, що Рада повинна змінювати в Конституції України, визначення того що потрібно систематизувати і кодифікувати чи рекодифікувати, визначення законопроектів, які потрібні для міжнародних зобов’язань, ратифікації міжнародних актів, фундаментальні законопроекти, щоб “у нас не з’явились законопроекти, що ми (сором’язливо) називаємо „технічні“, а були фундаментальні, для змін”.

“На рівні економічної стратегії дуже важливо визначити той перелік законопроектів і підзаконних актів, який нам потрібно буде для дерегуляції, ті законопроекти, де нам потрібно позбавитись радянської спадщини, ті кодекси, які формують пост-радянський спосіб мислення, зокрема той самий Господарський кодекс. Нам треба думати, що з цим усім робити, і заводити принцип one in — two out: заводячи законопроект, ти повинен поховати два інших”, — додав Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду.