Химический завод в российском Шебекино охватил огонь после атаки дронов

В российском Шебекино Белгородской области после атаки БПЛА загорелось химическое предприятие, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Российский Telegram-канал "Пепел" опубликовал видео с завода химических реагентов "Селена" – после атаки БПЛА над предприятием поднялся черный дым.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ранее во время атаки на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори пострадали семь человек.

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