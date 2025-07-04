Хімічний завод у російському Шебекіно охопив вогонь після атаки дронів

У російському Шебекіно, що на Бєлгородщині, після атаки БПЛА спалахнуло хімічне підприємство, передає УНН із посиланням на Astra.

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Російський Telegram-канал "Попіл" опублікував відео із заводу хімічних реагентів "Селена" – після атаки БПЛА над підприємством піднявся чорний дим.

Губернатор регіону в'ячеслав гладков уточнив, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі постраждали семеро людей.

У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок