Хімічний завод у російському Шебекіно охопив вогонь після атаки дронів
Київ • УНН
У російському Шебекіно на Бєлгородщині хімічне підприємство «Селена» загорілося після атаки БПЛА, спричинивши чорний дим. Раніше семеро людей постраждали під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі.
У російському Шебекіно, що на Бєлгородщині, після атаки БПЛА спалахнуло хімічне підприємство, передає УНН із посиланням на Astra.
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Російський Telegram-канал "Попіл" опублікував відео із заводу хімічних реагентів "Селена" – після атаки БПЛА над підприємством піднявся чорний дим.
Губернатор регіону в'ячеслав гладков уточнив, що раніше під час атаки на сільгосппідприємство в селі Ясні Зорі постраждали семеро людей.
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