У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок
Київ • УНН
В Прохорівському районі Бєлгородської області рф тепловоз зійшов з рейок через вибухівку, закладену під колію. Рух поїздів затримано на 2,5 години, пошкоджено залізничне полотно.
Тепловоз зійшов із рейок через підрив шляхів у Білгородській області росії. За попередньою інформацією це сталося внаслідок закладеної вибухівки. Про це інформує Губернатор области В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У Прохорівському районі відбулося сходження резервного тепловоза. За попередньою інформацією – внаслідок закладеного під рейки вибухового пристрою
За його словами, рух поїздів було затримано на 2,5 години. Також пошкоджено частину залізничного полотна.
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