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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
5 червня, 16:58 • 43049 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок

Київ • УНН

 • 1806 перегляди

В Прохорівському районі Бєлгородської області рф тепловоз зійшов з рейок через вибухівку, закладену під колію. Рух поїздів затримано на 2,5 години, пошкоджено залізничне полотно.

У Бєлгородській області рф підірвали залізничні шляхи: тепловоз зійшов з рейок

Тепловоз зійшов із рейок через підрив шляхів у Білгородській області росії. За попередньою інформацією це сталося внаслідок закладеної вибухівки. Про це інформує Губернатор области В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

У Прохорівському районі відбулося сходження резервного тепловоза. За попередньою інформацією – внаслідок закладеного під рейки вибухового пристрою

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, рух поїздів було затримано на 2,5 години. Також пошкоджено частину залізничного полотна.

Нагадаємо

Дві катастрофи у росії на залізниці в ніч на неділю, 1 червня. За оновленими даними російських ЗМІ, у Брянській області, за останніми даними, внаслідок обвалення мосту загинуло семеро людей, 66 постраждали, з них 44 людини госпіталізовано. 

У воронезькій області росії стався вибух на залізничних коліях: росЗМІ повідомляють про підрив05.06.25, 11:31 • 2518 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
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