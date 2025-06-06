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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 43010 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Нью-Йорк Таймс

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

В Прохоровском районе Белгородской области рф тепловоз сошел с рельсов из-за взрывчатки, заложенной под колею. Движение поездов задержано на 2,5 часа, повреждено железнодорожное полотно.

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва путей в Белгородской области россии. По предварительной информации это произошло в результате заложенной взрывчатки. Об этом информирует Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Прохоровском районе произошло схождение резервного тепловоза. По предварительной информации – в результате заложенного под рельсы взрывного устройства

- говорится в заметке чиновника.

По его словам, движение поездов было задержано на 2,5 часа. Также повреждена часть железнодорожного полотна.

Напомним

Две катастрофы в россии на железной дороге в ночь на воскресенье, 1 июня. По обновленным данным российских СМИ, в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибли семь человек, 66 пострадали, из них 44 человека госпитализированы. 

В воронежской области россии произошел взрыв на железнодорожных путях: росСМИ сообщают о подрыве05.06.25, 11:31 • 2518 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
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