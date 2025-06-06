В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов
Киев • УНН
В Прохоровском районе Белгородской области рф тепловоз сошел с рельсов из-за взрывчатки, заложенной под колею. Движение поездов задержано на 2,5 часа, повреждено железнодорожное полотно.
Тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва путей в Белгородской области россии. По предварительной информации это произошло в результате заложенной взрывчатки. Об этом информирует Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает УНН.
В Прохоровском районе произошло схождение резервного тепловоза. По предварительной информации – в результате заложенного под рельсы взрывного устройства
По его словам, движение поездов было задержано на 2,5 часа. Также повреждена часть железнодорожного полотна.
Напомним
Две катастрофы в россии на железной дороге в ночь на воскресенье, 1 июня. По обновленным данным российских СМИ, в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибли семь человек, 66 пострадали, из них 44 человека госпитализированы.
В воронежской области россии произошел взрыв на железнодорожных путях: росСМИ сообщают о подрыве05.06.25, 11:31 • 2518 просмотров