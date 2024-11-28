Стефанчук подписал госбюджет-2025 и законопроект о повышении налогов

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроекты о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс. Документы направлены на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроектов.

Детали

Речь идет о законопроектах № 12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год и № 12000 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

Дополнение

27 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет закон О государственном бюджете на следующий год, 28 ноября. 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщал, что законы О государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в Налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 27 ноября, поддержал правку, которая предлагает отменить налогообложение "задним числом" для ФЛП в законопроекте о повышении налогов №11416-д.