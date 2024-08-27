Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Украина с сентября заходит в бюджетный процесс. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время форума «Украина 2024. Независимость», добавив, что это будет сложный процесс и будут тяжелые решения, передает корреспондент УНН.

Вместе с правительством мы провели уже ряд дискуссий по тем или иным вопросам, которые будут направлены на создание и функционирование основной сметы нашей страны (в 2025 году - ред.). Мы осознаем, что для того, чтобы смета была эффективной, мы должны иметь те поступления, которые должны быть. Мы здесь дискутируем и над вопросами дополнительных поступлений в украинский бюджет, а также по тому, чтобы сделать его максимально эффективным - сказал Стефанчук.

Он напомнил, что именно из украинского бюджета осуществляется финансирование ВСУ.

Буквально с сентября мы заходим в бюджетный процесс. Это будет сложный процесс, здесь будут тяжелые решения, но я глубоко убежден, что мы найдем совместные мудрые решения, чтобы экономика Украины, будущее Украины и украинская победа произошли - заявил Стефанчук.

Україна цього року отримала вже 16 млрд дол. зовнішнього фінансування до бюджету, очікує ще 22 млрд дол. - Мінфін