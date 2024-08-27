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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Стефанчук о Бюджете-2025: бюджетный процесс стартует в сентябре, ожидаются тяжелые решения

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 08:38  •  15908 просмотра

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о начале бюджетного процесса в Украине с сентября. Ожидаются тяжелые решения и дискуссии о дополнительных поступлениях и эффективности бюджета.

Украина с сентября заходит в бюджетный процесс. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время форума «Украина 2024. Независимость», добавив, что это будет сложный процесс и будут тяжелые решения, передает корреспондент УНН.

Вместе с правительством мы провели уже ряд дискуссий по тем или иным вопросам, которые будут направлены на создание и функционирование основной сметы нашей страны (в 2025 году - ред.). Мы осознаем, что для того, чтобы смета была эффективной, мы должны иметь те поступления, которые должны быть. Мы здесь дискутируем и над вопросами дополнительных поступлений в украинский бюджет, а также по тому, чтобы сделать его максимально эффективным

- сказал Стефанчук.

Он напомнил, что именно из украинского бюджета осуществляется финансирование ВСУ.

Буквально с сентября мы заходим в бюджетный процесс. Это будет сложный процесс, здесь будут тяжелые решения, но я глубоко убежден, что мы найдем совместные мудрые решения, чтобы экономика Украины, будущее Украины и украинская победа произошли

- заявил Стефанчук.

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