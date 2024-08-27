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Стефанчук про Бюджет-2025: бюджетний процес стартує у вересні, очікуються важкі рішення

Стефанчук про Бюджет-2025: бюджетний процес стартує у вересні, очікуються важкі рішення

Київ • УНН

 • 21071 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок бюджетного процесу в Україні з вересня. Очікуються важкі рішення та дискусії щодо додаткових надходжень та ефективності бюджету.

Україна з вересня заходить в бюджетний процес. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час форуму "Україна 2024. Незалежність", додавши, що це буде складний процес й будуть важкі рішення, передає кореспондент УНН.

Разом з урядом ми провели вже низку дискусій по тих чи інших питаннях, які будуть спрямовані на створення та функціонування основного кошторису нашої країни (у 2025 році – ред.). Ми усвідомлюємо, що для того, щоб кошторис був ефективний, ми маємо мати ті надходження, які мають бути. Ми тут дискутуємо й над питаннями додаткових надходжень до українського бюджету, а також з того, щоб зробити його максимально ефективним

- сказав Стефанчук.

Він нагадав, що саме з українського бюджету здійснюється фінансування ЗСУ.

Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний процес, тут будуть важкі рішення, але я глибоко переконаний, що ми знайдемо спільні мудрі рішення, щоб економіка України, майбутнє України та українська перемога сталися

- заявив Стефанчук.

Україна цього року отримала вже 16 млрд дол. зовнішнього фінансування до бюджету, очікує ще 22 млрд дол. - Мінфін12.07.24, 16:16 • 16138 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика

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