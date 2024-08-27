Стефанчук про Бюджет-2025: бюджетний процес стартує у вересні, очікуються важкі рішення
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок бюджетного процесу в Україні з вересня. Очікуються важкі рішення та дискусії щодо додаткових надходжень та ефективності бюджету.
Україна з вересня заходить в бюджетний процес. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час форуму "Україна 2024. Незалежність", додавши, що це буде складний процес й будуть важкі рішення, передає кореспондент УНН.
Разом з урядом ми провели вже низку дискусій по тих чи інших питаннях, які будуть спрямовані на створення та функціонування основного кошторису нашої країни (у 2025 році – ред.). Ми усвідомлюємо, що для того, щоб кошторис був ефективний, ми маємо мати ті надходження, які мають бути. Ми тут дискутуємо й над питаннями додаткових надходжень до українського бюджету, а також з того, щоб зробити його максимально ефективним
Він нагадав, що саме з українського бюджету здійснюється фінансування ЗСУ.
Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний процес, тут будуть важкі рішення, але я глибоко переконаний, що ми знайдемо спільні мудрі рішення, щоб економіка України, майбутнє України та українська перемога сталися
Україна цього року отримала вже 16 млрд дол. зовнішнього фінансування до бюджету, очікує ще 22 млрд дол. - Мінфін12.07.24, 16:16 • 16138 переглядiв