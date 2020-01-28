Стефанчук отметил необходимость решении вопроса о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук во вторник, 28 января, во время заседания Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) в Брюсселе отметил необходимость решения вопроса предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял участие в заседании UNIC, которое состоялось сегодня в Брюсселе на базе штаб-квартиры НАТО", - говорится в сообщении.
Во время своего выступления Стефанчук заверил о неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и НАТО в Черноморском и Восточносередземноморском регионе.
"При этом основным приоритетом в работе с Альянсом, по мнению Стефанчука, является присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP)", - говорится в сообщении.
По словам Стефанчука, указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия наших военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.
"Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - написал Стефанчук.
Напомним, по результатам опроса, вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.