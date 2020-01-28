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Стефанчук наголосив на вирішенні питання надання Україні ПДЧ в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук у вівторок, 28 січня, під час засідання Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) у Брюсселі наголосив на необхідності вирішення питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Стефанчук наголосив на вирішенні питання надання Україні ПДЧ в НАТО

"Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук взяв участь у засіданні UNIC, яке відбулося сьогодні у Брюсселі на базі штаб-квартири НАТО", - йдеться у повідомленні.

Під час свого виступу Стефанчук запевнив про незмінність українського курсу на набуття членства в НАТО. Особлива увага була відведена питанням поглиблення співпраці між військовими України та НАТО в Чорноморському і Східносередземноморському регіоні.

"При цьому основним пріоритетом у роботі з Альянсом, на думку Стефанчука, є приєднання України до Програми розширення можливостей (EOP)", - йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, зазначена програма є технічним інструментом практичної взаємодії наших військових для зміцнення їх взаємосумісності з підрозділами держав-членів НАТО.

"Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО", - написав Стефанчук.

Нагадаємо, за результатами опитування, вступ до НАТО 51% українців вважають найкращим варіантом гарантування безпеки для України.

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