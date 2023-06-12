На Черниговщине из-за оползня во время работы погиб мужчина

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В результате оползня во время ремонтных работ на водопроводе в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина.

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“В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района, по ул. Островского возле дома №11 в 10 час. 17 мин. 11 июня во время проведения ремонтных работ на водопроводе произошел сдвиг грунта в траншею, где работал житель данного населенного пункта”, - говорится в сообщении.

По информации, в результате погиб работник 1958 года рождения.

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