На Черниговщине из-за оползня во время работы погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области в результате оползня во время проведения ремонтных работ на водопроводе погиб мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Детали
В результате оползня во время ремонтных работ на водопроводе в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина.
Цитата
“В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района, по ул. Островского возле дома №11 в 10 час. 17 мин. 11 июня во время проведения ремонтных работ на водопроводе произошел сдвиг грунта в траншею, где работал житель данного населенного пункта”, - говорится в сообщении.
По информации, в результате погиб работник 1958 года рождения.
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