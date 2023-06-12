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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Черниговщине из-за оползня во время работы погиб мужчина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Вчера, 11 июня в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области в результате оползня во время проведения ремонтных работ на водопроводе погиб мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

На Черниговщине из-за оползня во время работы погиб мужчина

Детали

В результате оползня во время ремонтных работ на водопроводе в поселке Михайло-Коцюбинское Черниговской области произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина.

Цитата

“В пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района, по ул. Островского возле дома №11 в 10 час. 17 мин. 11 июня во время проведения ремонтных работ на водопроводе произошел сдвиг грунта в траншею, где работал житель данного населенного пункта”, - говорится в сообщении.

По информации, в результате погиб работник 1958 года рождения.

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