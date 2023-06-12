На Чернігівщині через зсув ґрунту під час роботи загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Вчора, 11 червня в селищі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області в результаті зсуву ґрунту під час проведення ремонтних робіт на водогоні загинув чоловік. Про це пише УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
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Унаслідок зсуву ґрунту під час ремонтних робіт на водогоні в селищі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області сталася трагедія, внаслідок якої загинув чоловік.
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“В смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району, по вул. Островського біля будинку №11 о 10 год. 17 хв. 11 червня під час проведення ремонтних робіт на водогоні відбувся зсув ґрунту в траншею, де працював мешканець даного населеного пункту”, - йдеться в повідомлені.
За інформацією, в результаті загинув працівник 1958 року народження.
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