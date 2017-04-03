Произошла утечка нефти в заливе Кука у берегов Аляски

В пресс-релизе говорится, что в заливе образовались нефтяные пленки, которые угрожают белухам, которых осталось всего 340 особей.

“Сначала я надеялась, что новость об утечке была глупым первоапрельской шуткой, потому что, казалось, Hilcorp не могла устроить еще одна утечка так скоро,” — заявил директор океанических программ центра Миеко Сакашита.

Кроме того, она подчеркнула, что не существует безопасного способа разрабатывать месторождения для добычи нефти в океане.