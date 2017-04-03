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Стався витік нафти в затоці Кука біля берегів Аляски

Стався витік нафти в затоці Кука біля берегів Аляски

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Нафтогазова компанія Hilcorp Alaska повідомила про витік нафти в затоці Кука біля берегів Аляски, що може призвести до повного зникнення рідкісного виду білухи. Про це повідомляє американський Центр біологічного різноманіття, передає УНН.

У прес-релізі говориться, що в затоці утворилися нафтові плівки, які загрожують білухам, яких залишилося всього 340 особин.

“Спочатку я сподівалася, що новина про витік була дурним першоквітневим жартом, тому що, здавалося, Hilcorp не могла влаштувати ще один витік так скоро,” — заявив директор океанічних програм центру Мієко Сакашіта.

Крім того, вона підкреслила, що не існує безпечного способу розробляти родовища для видобутку нафти в океані.

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