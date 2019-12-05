Отношение руководителей к пожарной безопасности приводит к трагедиям, как в Одессе - Геращенко

“То отношение руководителей ВУЗов, школ, детских садов, учреждений здравоохранения и других бюджетных организаций в пожарную охрану, оно и приводит к тому, что имеем эту одесскую трагедию. К сожалению, у нас делается так, что бюджетные учреждения говорят: у нас нет денег на огнетушители, у нас нет денег, чтобы восстановить какие-то пожарные шланги и прочее. Это заканчивается трагедиями”, — отметил Геращенко.

Он напомнил, что на сегодня 14 человек считаются пропавшими без вести, вскоре спасатели начнут разгребать завалы.

“Спасатели сейчас будут приступать к разгребание завалов. Понятно, что у нас есть надежда, и мы будем максимально делать все необходимое, чтобы разобрать эти завалы”, — добавил он.

Геращенко акцентировал внимание на том, что важно предупреждать трагедии и ради этого надо принимать более жесткое законодательство.

“Самое главное — это предупреждать такие вещи. Я сейчас обращаюсь к мэрам городов, руководителей государственных учреждений посмотреть на эту ужасную трагедию, сделайте все необходимое, что есть по законодательству Украины. И я буду вместе с министром внутренних дел предлагать принимать более жесткое законодательство, более жесткую ответственность за то, что руководители бюджетных учреждений просто не занимаются нормальной пожарной охраной. И сейчас расследование будет проводиться и конечно эти лица, которые были ответственны за пожарную безопасность в этом техникуме будут отвечать по закону. Это будут уголовные дела и, пожалуйста, руководители других организаций смотрите на этот ужас и сделайте так, чтобы он у вас не повторялся”, — подытожил Геращенко.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщал, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о количестве пропавших без вести и о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе. По его информации, по состоянию на 6:00 сегодня в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них — 5 студентов), 27 человек в больницах.