Отношение руководителей к пожарной безопасности приводит к трагедиям, как в Одессе - Геращенко

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101048 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101460 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114453 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140003 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 182154 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113758 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 111572 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 106360 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 117663 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 109333 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 102398 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 102398 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 117663 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 182159 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 163232 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 189351 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 106360 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 121580 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 124372 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 129048 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 125505 просмотра
Актуальное
Отношение руководителей к пожарной безопасности приводит к трагедиям, как в Одессе - Геращенко

Отношение руководителей к пожарной безопасности приводит к трагедиям, как в Одессе - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за отношения руководителей учреждений к пожарной безопасности происходят такие трагедии, как в колледже в Одессе. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

“То отношение руководителей ВУЗов, школ, детских садов, учреждений здравоохранения и других бюджетных организаций в пожарную охрану, оно и приводит к тому, что имеем эту одесскую трагедию. К сожалению, у нас делается так, что бюджетные учреждения говорят: у нас нет денег на огнетушители, у нас нет денег, чтобы восстановить какие-то пожарные шланги и прочее. Это заканчивается трагедиями”, — отметил Геращенко.

Он напомнил, что на сегодня 14 человек считаются пропавшими без вести, вскоре спасатели начнут разгребать завалы.

“Спасатели сейчас будут приступать к разгребание завалов. Понятно, что у нас есть надежда, и мы будем максимально делать все необходимое, чтобы разобрать эти завалы”, — добавил он.

Геращенко акцентировал внимание на том, что важно предупреждать трагедии и ради этого надо принимать более жесткое законодательство.

“Самое главное — это предупреждать такие вещи. Я сейчас обращаюсь к мэрам городов, руководителей государственных учреждений посмотреть на эту ужасную трагедию, сделайте все необходимое, что есть по законодательству Украины. И я буду вместе с министром внутренних дел предлагать принимать более жесткое законодательство, более жесткую ответственность за то, что руководители бюджетных учреждений просто не занимаются нормальной пожарной охраной. И сейчас расследование будет проводиться и конечно эти лица, которые были ответственны за пожарную безопасность в этом техникуме будут отвечать по закону. Это будут уголовные дела и, пожалуйста, руководители других организаций смотрите на этот ужас и сделайте так, чтобы он у вас не повторялся”, — подытожил Геращенко.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщал, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о количестве пропавших без вести и о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе. По его информации, по состоянию на 6:00 сегодня в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них — 5 студентов), 27 человек в больницах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы