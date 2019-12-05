Ставлення керівників до пожежної безпеки призводить до трагедій, як в Одесі - Геращенко

“Те ставлення керівників ВУЗів, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я та інших бюджетних організацій до пожежної охорони, воно і призводить до того, що маємо цю одеську трагедію. На жаль, у нас робиться так, що бюджетні установи кажуть: у нас немає грошей на вогнегасники, у нас немає грошей, щоб відновити якісь пожарні шланги і таке інше. Це закінчується трагедіями”, — зазначив Геращенко.

Він нагадав, що о на сьогодні 14 осіб вважаються зниклими безвісти, незабаром рятувальники почнуть розгрібати завали.

“Рятувальники зараз будуть приступати до розгрібання завалів. Зрозуміло, що у нас є надія, і ми будемо максимально робити все необхідне, щоб розібрати ці завали”, — додав він.

Геращенко акцентував увагу на тому, що важливо попереджати трагедії і заради цього треба приймати більш жорстке законодавство.

“Найголовніше — це попереджати такі речі. Я зараз звертаюсь до мерів міст, керівників державних установ подивитися на цю жахливу трагедію, зробіть все необхідне, що є за законодавством України. І я буду разом з міністром внутрішніх справ пропонувати приймати більш жорстке законодавство, більш жорстку відповідальність за те, що керівники бюджетних установ просто не займаються нормальною пожежною охороною. І зараз розслідування буде проводитися і звісно ці особи, які були відповідальні за пожежну безпеку у цьому технікуму буде відповідати за законом. Це буде кримінальні справи і, будь ласка, керівники інших організацій дивіться на цей жах і зробіть так, щоб він у вас не повторювався”, — підсумував Геращенко.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі. За його інформацією, станом на 6:00 сьогодні в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них — 5 студентів), 27 людей у лікарнях.