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Ставлення керівників до пожежної безпеки призводить до трагедій, як в Одесі - Геращенко

Ставлення керівників до пожежної безпеки призводить до трагедій, як в Одесі - Геращенко

Київ • УНН

 • 10437 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через ставлення керівників установ до пожарної безпеки стаються такі трагедії, як у коледжі в Одесі. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“Те ставлення керівників ВУЗів, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров’я та інших бюджетних організацій до пожежної охорони, воно і призводить до того, що маємо цю одеську трагедію. На жаль, у нас робиться так, що бюджетні установи кажуть: у нас немає грошей на вогнегасники, у нас немає грошей, щоб відновити якісь пожарні шланги і таке інше. Це закінчується трагедіями”, — зазначив Геращенко.

Він нагадав, що о на сьогодні 14 осіб вважаються зниклими безвісти, незабаром рятувальники почнуть розгрібати завали.

“Рятувальники зараз будуть приступати до розгрібання завалів. Зрозуміло, що у нас є надія, і ми будемо максимально робити все необхідне, щоб розібрати ці завали”, — додав він.

Геращенко акцентував увагу на тому, що важливо попереджати трагедії і заради цього треба приймати більш жорстке законодавство.

“Найголовніше — це попереджати такі речі. Я зараз звертаюсь до мерів міст, керівників державних установ подивитися на цю жахливу трагедію, зробіть все необхідне, що є за законодавством України. І я буду разом з міністром внутрішніх справ пропонувати приймати більш жорстке законодавство, більш жорстку відповідальність за те, що керівники бюджетних установ просто не займаються нормальною пожежною охороною. І зараз розслідування буде проводитися і звісно ці особи, які були відповідальні за пожежну безпеку у цьому технікуму буде відповідати за законом. Це буде кримінальні справи і, будь ласка, керівники інших організацій дивіться на цей жах і зробіть так, щоб він у вас не повторювався”, — підсумував Геращенко.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Раніше УНН повідомляв, Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі. За його інформацією, станом на 6:00 сьогодні в Одесі 1 загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них — 5 студентів), 27 людей у лікарнях.

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