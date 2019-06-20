Стал известен один из спарринг-партнеров "Динамо" в межсезонье

До старта в чемпионате “Колос” сыграет 5 спарринг-матчей. Преимущественно спарринг-партнерами команды Руслана Костишина будут соперники из Первой лиги — “Балканы” (3 июля), “Оболонь-Бровар” (10 июля), “Николаев” (13 июля).

На этом фоне наиболее ожидаемым спарринг для новичка выглядит товарищеская игра с вице-чемпионом Украины — киевским “Динамо” (21 июля). Еще один спарринг-партнер уточняется (6 июля).

Добавим, что первую игру в чемпионате Ковалевский “Колос” проведет 31 июля (базовый день) дома против “Мариуполя”.