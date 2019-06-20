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Став відомим один із спаринг-партнерів "Динамо" в міжсезонні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Новачок української Прем'єр-ліги "Колос" з Ковалівки оголосив список команд-суперниць з якими зіграє перед стартом чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.

Став відомим один із спаринг-партнерів "Динамо" в міжсезонні

До старту у чемпіонаті "Колос"зіграє 5 спаринг-матчів. Переважно спаринг-партнерами команди Руслана Костишина будуть суперники з Першої ліги – "Балкани" (3 липня), "Оболонь Бровар" (10 липня), "Миколаїв" (13 липня).

На цьому фоні найбільш очікуваним спарингом для новачка виглядає товариська гра з віце-чемпіоном України – київським "Динамо" (21 липня). Ще один спаринг-партнер уточнюється (6 липня).

Додамо, що першу гру у чемпіонаті ковалівський "Колос" проведе 31 липня (базовий день) вдома проти "Маріуполя".

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