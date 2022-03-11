Стал героем встречи Лиги Европы: Малиновский оформил три результативных действия за "Аталанту"

Детали

Итальянская "Аталанта" дома в первой встрече данного раунда победила леверкузенский "Байер" со счетом 3:2. Малиновский отметился голом и двумя результативными передачами. На 23 минуте он забил ударом с левой ноги, когда находился в чужой штрафной - мяч попал в нижний угол ворот немецкого коллектива.

Уже через две минуты он ассистировал Луису Муриэлю, а после перерыва вновь сработала эта связка, в которой украинец стал автором второго результативного паса. На 69 минуте Малиновский был заменен.

Дополнение

В других противостояниях лондонский "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в гостях уступил "Севилье" (1:0), а "Барселона" дома не смогла обыграть "Галатасарай" (0:0).