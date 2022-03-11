Став героєм зустрічі Ліги Європи: Маліновський оформив три результативні дії за "Аталанту"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський влаштував бенефіс у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Деталі
Італійська "Аталанта" вдома у першій зустрічі даного раунду перемогла леверкузенський "Байєр" з рахунком 3:2. Маліновський відзначився голом і двома результативними передачами. На 23 хвилині він забив ударом з лівої ноги, коли знаходився у чужому карному майданчику – м'яч поцілив у нижній кут воріт німецького колективу.
Вже через дві хвилини він асистував Луїсу Муріелю, а після перерви знову спрацювала ця зв'язка, в якій українець став автором другого результативного пасу. На 69 хвилині Маліновський був замінений.
Доповнення
В інших протистояннях лондонський "Вест Хем" Андрія Ярмоленка в гостях поступився "Севільї" (1:0), а "Барселона" вдома не змогла обіграти "Галатасарай" (0:0).