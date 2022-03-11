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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Став героєм зустрічі Ліги Європи: Маліновський оформив три результативні дії за "Аталанту"

Став героєм зустрічі Ліги Європи: Маліновський оформив три результативні дії за "Аталанту"

Київ • УНН

 • 85674 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський влаштував бенефіс у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.

Деталі

Італійська "Аталанта" вдома у першій зустрічі даного раунду перемогла леверкузенський "Байєр" з рахунком 3:2. Маліновський відзначився голом і двома результативними передачами. На 23 хвилині він забив ударом з лівої ноги, коли знаходився у чужому карному майданчику – м'яч поцілив у нижній кут воріт німецького колективу.

Вже через дві хвилини він асистував Луїсу Муріелю, а після перерви знову спрацювала ця зв'язка, в якій українець став автором другого результативного пасу. На 69 хвилині Маліновський був замінений.

Доповнення

В інших протистояннях лондонський "Вест Хем" Андрія Ярмоленка в гостях поступився "Севільї" (1:0), а "Барселона" вдома не змогла обіграти "Галатасарай" (0:0).

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