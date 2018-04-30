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Статус участника боевых действий за время АТО получили около 230 тыс. военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. За время проведения АТО статуса участника боевых действий получили более 228 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Статус участника боевых действий за время АТО получили около 230 тыс. военных

"Статус участника боевых действий получили более 228 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины участников АТО", - рассказал представитель Минобороны.

По его словам, с начала АТО государственные награды Украины получили более 51,2 тыс. и поощрительные ведомственные награды более 53 тыс. военнослужащих и работников ВСУ, участников АТО.

Кроме того, добавил М.Праута, с начала 2018 поощрительными отличиями Министерства обороны Украины награждены более 2350 военнослужащих и работников ВСУ.

Как сообщал УНН, защитников Украины и участников боевых действий за рубежом обеспечат жильем.

Украинские Национальные Новости

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