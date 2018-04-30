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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Статус учасника бойових дій за час АТО отримали близько 230 тис. військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За час проведення АТО статусу учасника бойових дій набули понад 228 тис. військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Статус учасника бойових дій за час АТО отримали близько 230 тис. військових

“Статус учасника бойових дій набули понад 228 тис. військовослужбовців та працівників Збройних сил України учасників АТО”, — розповів речник Міноборони.

За його словами, з початку АТО державні нагороди України отримали більше 51,2 тис. та заохочувальні відомчі відзнаки понад 53 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ, учасників АТО.

Крім того, додав М.Праута, з початку 2018 року заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України нагороджено понад 2350 військовослужбовців та працівників ЗСУ.

Як повідомляв УНН, захисників України та учасників бойових дій за кордоном забезпечать житлом.

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