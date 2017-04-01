Состояние семьи Иванки Трамп составляет 740 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер имеют активы, стоимость которых оценивается в 240-740 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные о доходах Дж.Кушнера, которого президент Дональд Трамп назначил своим старшим советником, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Данные о доходах зятя Д.Трампа обнародовали вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома.
Обнародовать эти данные обязывают этические требования. В декларациях указывают доходы и примерную стоимость активов, которыми владели сотрудники на момент начала работы в администрации президента.
Как пишет издание, данные, которые обнародовали в пятницу вечером не имели отношения к доходам и активам президента Трампа и вице-президента Майка Пенса.
В декларации Дж.Кушнера отметили, что стоимость бизнеса Иванки Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет 50000000 долларов. Ее долю в Trump International Hotel оценивают в 5-25 миллионов долларов. Иванка Трамп еще не публиковала данные о своих доходах, поскольку недавно стала работать в президентской администрации.
Декларация Дж.Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы Дж.Кушнера и И.Трамп за 2016 и и часть 2017 составили 195 000 000 долларов. Существенную часть этой суммы составляют средства от продажи активов.
Напомним, дочь Д.Трампа получит должность в администрации отца.