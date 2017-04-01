Состояние семьи Иванки Трамп составляет 740 млн долларов

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73180 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110086 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168160 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123529 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105804 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158926 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Состояние семьи Иванки Трамп составляет 740 млн долларов

Состояние семьи Иванки Трамп составляет 740 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 14202 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер имеют активы, стоимость которых оценивается в 240-740 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные о доходах Дж.Кушнера, которого президент Дональд Трамп назначил своим старшим советником, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Данные о доходах зятя Д.Трампа обнародовали вместе с декларациями других ключевых сотрудников Белого дома.

Обнародовать эти данные обязывают этические требования. В декларациях указывают доходы и примерную стоимость активов, которыми владели сотрудники на момент начала работы в администрации президента.

Как пишет издание, данные, которые обнародовали в пятницу вечером не имели отношения к доходам и активам президента Трампа и вице-президента Майка Пенса.

В декларации Дж.Кушнера отметили, что стоимость бизнеса Иванки Трамп по производству одежды и парфюмерии составляет 50000000 долларов. Ее долю в Trump International Hotel оценивают в 5-25 миллионов долларов. Иванка Трамп еще не публиковала данные о своих доходах, поскольку недавно стала работать в президентской администрации.

Декларация Дж.Кушнера состоит из 54 страниц. В документах указывается, что доходы Дж.Кушнера и И.Трамп за 2016 и и часть 2017 составили 195 000 000 долларов. Существенную часть этой суммы составляют средства от продажи активов.

Напомним, дочь Д.Трампа получит должность в администрации отца.

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