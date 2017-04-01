Статки родини Іванки Трамп становлять 740 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Донька президента США Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер мають активи, вартість яких оцінюють у 240-740 млн доларів. Про це свідчать дані про доходи Дж.Кушнера, якого президент Дональд Трамп призначив своїм старшим радником, передає УНН із посиланням на ВВС.
Дані про доходи зятя пана Трампа оприлюднили разом із деклараціями інших ключових співробітників Білого дому.
Оприлюднити ці дані зобов'язують етичні вимоги. У деклараціях вказують доходи і приблизну вартість активів, якими володіли співробітники на момент початку роботи в адміністрації президента.
Як пише видання, дані, які оприлюднили в п'ятницю ввечері не стосувалися доходів і активів президента Трампа і віце-президента Майка Пенса.
У декларації Дж.Кушнера зазначили, що вартість бізнесу Іванки Трамп із виробництва одягу та парфумерії складає 50 мільйонів доларів. Її частку в Trump International Hotel оцінюють у 5-25 мільйонів доларів. Іванка Трамп ще не публікувала дані про свої доходи, бо нещодавно стала працювати в президентській адміністрації.
Декларація Дж.Кушнера складається із 54 сторінок. У документах вказується, що доходи пана Кушнера та Іванки Трамп за 2016 й і частину 2017 року склали 195 мільйонів доларів. Істотну частину цієї суми становлять кошти від продажу активів.
Адміністрація Дональда Трампа - одна з найзаможніших президентських адміністрацій в американській історії, зазначають у Financial Times.
Нагадаємо, дочка Д.Трампа отримає посаду в адміністрації батька.