Статистика Киева: в 2017 году в столице увеличилось количество субсидиантив

"По сравнению с соответствующим периодом 2016 количество домохозяйств, которым назначены субсидии, увеличилось в 1,6 раза", - говорится в сообщении.

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Также, за 10 месяцев этого года субсидии для возмещения расходов на оплату ЖКУ был назначена 368,1 тыс. домохозяйствам.

Как сообщал УНН, в госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.