Статистика Києва: у 2017 році у столиці збільшилась кількість субсидіантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У січні–жовтні 2017 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 377,5 тис. домогосподарств, що у 1,6 рази більше ніж у січні–жовтні 2016 року. . Про це повідломяє Головне управління статистики у Києві, передає УНН.
"Порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась у 1,6 раза", - йдеться у повідомленні.
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Також, за 10 місяців цього року субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП було призначено 368,1 тис. домогоспосдарств.
Як повідомляв УНН, у Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень.