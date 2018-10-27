Стартовал саммит лидеров РФ, Германии, Франции и Турции по сирийскому вопросу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Стамбуле лидеры России, Германии, Франции и Турции начали четырехстороннюю встречу, посвященную сирийскому урегулированию, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, заседание проходит в главном зале дворца Вахдеттин, который является анатолийским офисом президента Турции и государственным домом приемов для иностранных гостей.
Перед началом переговоров президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона и президент Турции Реджеп Эрдоган встретились на террасе дворца для совместного фотографирования, после которого они прошли в зал. До этого в субботу во дворце состоялся ряд двусторонних встреч лидеров. Так, Путин провел отдельные переговоры с хозяином саммита, президентом Турции, а затем с канцлером ФРГ.
На открытии саммита с заявлением выступил турецкий лидер, который выразил надежду на то, что переговоры будут конструктивными. "Весь мир смотрит на нас сегодня. Я надеюсь, что переговоры пройдут в истинном и конструктивном ключе и мы оправдаем надежды", - сказал президент Турции.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на четырехсторонней встрече в Стамбуле планируется обмен мнениями по продвижению процесса политического урегулирования в Сирии, дальнейших шагов по укреплению безопасности и стабильности по созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры республики.
С инициативой проведения четырехстороннего саммита еще летом выступил президент Турции, Россия поддержала эту инициативу. В середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждалось содержательное наполнение саммита.
Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с заявлениями для прессы.