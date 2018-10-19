Путін, Меркель і Макрон зустрінуться в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У четвер, 27 жовтня, у Стамбулі відбудеться чотиристоронній саміт між лідерами Туреччини, Росії, Німеччини та Франції. Темою обговорення стане конфлікт в Сирії, заявив в п’ятницю прес-секретар президента Туреччини Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін, передає УНН з посиланням на Анадолу.
“Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель детально обговорять ситуацію в Сирії, головним чином реалізацію домовленостей щодо Ідлібу, процес політичного врегулювання конфлікту”, — пише видання.
Повідомляється, що лідери чотирьох країн обміняються думками з приводу можливих шляхів сталого врегулювання конфлікту в Сирії.
Як повідомляв УНН, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія виступає за проведення третього саміту “нормандської четвірки” після розведення сил і засобів сторін конфлікту і реалізації “формули Штайнмайєра” про параметри “особливого статусу” Донбасу.