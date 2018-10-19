Путин, Меркель и Макрон встретятся в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В четверг 27 октября в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит между лидерами Турции, России, Германии и Франции. Темой обсуждения станет конфликт в Сирии, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подробно обсудят ситуацию в Сирии, главным образом реализацию договоренностей по Идлибу, процесс политического урегулирования конфликта”, — пишет издание.
Сообщается, что лидеры четырех стран обменяются мнениями по поводу возможных путей устойчивого урегулирования конфликта в Сирии.
Как сообщал УНН, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия выступает за проведение третьего саммита “нормандской четверки” после разведения сил и средств сторон конфликта и реализации “формулы Штайнмайера” о параметрах “особого статуса” Донбасса.