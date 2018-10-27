Стартував саміт лідерів РФ, Німеччини, Франції та Туреччини щодо сирійського питання

За інформацією видання, засідання проходить в головному залі палацу Вахдеттін, який є анатолійським офісом президента Туреччини і державним будинком прийомів для іноземних гостей.

Перед початком переговорів президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися на терасі палацу для спільного фотографування, після якого вони пройшли в зал. До цього в суботу в палаці відбулась низка двосторонніх зустрічей лідерів. Так, Путін провів окремі переговори з господарем саміту, президентом Туреччини, а потім з канцлером ФРН.

На відкритті саміту з заявою виступив турецький лідер, який висловив надію на те, що переговори будуть конструктивними. "Весь світ дивиться на нас сьогодні. Я сподіваюся, що переговори пройдуть в щирому і конструктивному ключі і що ми виправдаємо сподівання", - сказав президент Туреччини.

Як раніше повідомляла прес-служба Кремля, на чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі планується обмін думками щодо просування процесу політичного врегулювання в Сирії, подальших кроків по зміцненню безпеки і стабільності, по створенню умов для повернення біженців і відновлення соціально-економічної інфраструктури республіки.

З ініціативою проведення чотиристороннього саміту ще влітку виступив президент Туреччини, Росія підтримала цю ініціативу. У середині вересня в Стамбулі відбулася зустріч помічників лідерів Росії, Німеччини, Туреччини та Франції з міжнародних питань, на якій обговорювалося змістовне наповнення саміту.

Очікується, що за підсумками зустрічі лідери виступлять із заявами для преси.