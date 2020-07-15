Стартовая цена отеля "Днепр" на аукционе выросла в 9 раз - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Стартовая цена столичного отеля "Днепр", выставленного сегодня на аукцион, по состоянию на 12:30 выросла в 9 раз. Об этом на заседании Кабинета министров Украины сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Сегодня происходит знаковое событие в контексте важной для нашего правительства темы приватизации - это одна из реформ управления государственным имуществом. Сегодня Фонд госимущества выставил столичный отель "Днепр" на приватизационные торги. На аукционе по состоянию на 12:30 зарегистрировались 29 участников, аукцион продолжается", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что начальная цена лота составляла 81 млн грн и отметил, что Фонд рассчитывал, что повышение стартовой цены произойдет в 5-6 раз.
"Сейчас цена возрастает до более чем 700 млн грн. Надеюсь, она будет еще больше. Фактически, в 9 раз рост, и это только начало", - добавил Премьер.
Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева выставлен на аукцион, его стартовая цена 80 923 400 гривен.
Аукцион продлится до конца 15 июля. Проводится так называемый английский аукцион, в котором три раунда. Ожидается, что цена будет расти.
Добавим, что отель "Днепр" расположен на земельном участке площадью 0,2831 га. Есть паркинг. Земля под гостиницей и паркингом находится в постоянном пользовании АО "Днепр". Здание отеля имеет площадь 12 829 кв. м (12 наземных и один подземный этажи).
По неофициальной информации, среди участников аукциона, вероятно, есть представители фотомодели и светской львицы Пэрис Хилтон, которая является наследницей крупнейшей в мире сети отелей и курортов Hilton.