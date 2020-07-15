Стартова ціна готелю “Дніпро” на аукціоні зросла в 9 разів - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Стартова ціна столичного готелю “Дніпро”, виставленого сьогодні на аукціон, станом на 12:30 зросла в 9 разів. Про це на засіданні Кабінету міністрів України сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні відбувається знакова подія в контексті важливої для нашого уряду теми приватизації — це одна з реформ управління державним майном. Сьогодні Фонд держмайна виставив столичний готель "Дніпро“ на приватизаційні торги. На аукціоні станом на 12:30 зареєструвались 29 учасників, аукціон продовжується”, — сказав Шмигаль.
Він нагадав, що початкова ціна лоту становила 81 млн грн і зазначив, що Фонд розраховував, що підвищення стартової ціни відбудеться в 5-6 разів.
“Зараз ціна зростає до більш ніж 700 млн грн. Сподіваюсь, вона буде ще більшою. Фактично, в 9 разів зростання, і це лише початок”, — додав Прем’єр.
Нагадаємо, 15 липня готель “Дніпро” у середмісті Києва виставлено на аукціон, його стартова ціна 80 923 400 гривень.
Аукціон триватиме до кінця 15 липня. Проводиться так званий англійський аукціон, в якому три раунди. Очікується, що ціна зростатиме.
Додамо, що готель “Дніпро” розташований на земельній ділянці площею 0,2831 га. Є паркінг. Земля під готелем та паркінгом перебуває у постійному користуванні АТ “Дніпро”. Будівля готелю має площу 12 829 кв. м (12 наземних та один підземний поверхи).
За неофіційною інформацією, серед учасників аукціону, ймовірно, є представники фотомоделі та світської левиці Періс Хілтон, яка є спадкоємицею найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton.