Стартова ціна готелю “Дніпро” на аукціоні зросла в 9 разів - Шмигаль

ukru
Ексклюзив
08:24 • 5241 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 56484 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 79317 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 160546 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 133240 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144373 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146205 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129028 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183072 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126205 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 99535 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 137965 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 118596 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 105010 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 105269 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 5189 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 56458 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 79293 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 72315 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102625 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103439 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121336 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138009 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136145 перегляди
Актуальне
Стартова ціна готелю “Дніпро” на аукціоні зросла в 9 разів - Шмигаль

Стартова ціна готелю “Дніпро” на аукціоні зросла в 9 разів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14295 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Стартова ціна столичного готелю “Дніпро”, виставленого сьогодні на аукціон, станом на 12:30 зросла в 9 разів. Про це на засіданні Кабінету міністрів України сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні відбувається знакова подія в контексті важливої для нашого уряду теми приватизації — це одна з реформ управління державним майном. Сьогодні Фонд держмайна виставив столичний готель "Дніпро“ на приватизаційні торги. На аукціоні станом на 12:30 зареєструвались 29 учасників, аукціон продовжується”, — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що початкова ціна лоту становила 81 млн грн і зазначив, що Фонд розраховував, що підвищення стартової ціни відбудеться в 5-6 разів.

“Зараз ціна зростає до більш ніж 700 млн грн. Сподіваюсь, вона буде ще більшою. Фактично, в 9 разів зростання, і це лише початок”, — додав Прем’єр.

Нагадаємо, 15 липня готель “Дніпро” у середмісті Києва виставлено на аукціон, його стартова ціна 80 923 400 гривень.

Аукціон триватиме до кінця 15 липня. Проводиться так званий англійський аукціон, в якому три раунди. Очікується, що ціна зростатиме.

Додамо, що готель “Дніпро” розташований на земельній ділянці площею 0,2831 га. Є паркінг. Земля під готелем та паркінгом перебуває у постійному користуванні АТ “Дніпро”. Будівля готелю має площу 12 829 кв. м (12 наземних та один підземний поверхи).

За неофіційною інформацією, серед учасників аукціону, ймовірно, є представники фотомоделі та світської левиці Періс Хілтон, яка є спадкоємицею найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32