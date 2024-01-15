Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц
Киев • УНН
Мария Воронцова, старшая дочь владимира путина, как сообщается, получила прибыль от клиники "Согаз", заработав за три года около 1 миллиарда рублей. Клиника, подконтрольная компании "Номеко", совладелицей которой является Воронцова, лечит наемников "Вагнера" и элитный эскорт.
Старшая дочь президента россии владимира путина Мария Воронцова получает прибыль от деятельности петербургской клиники "Согаз", в которой, в частности, лечатся наемники частной военной компании "Вагнер" и элитные эскортницы. Об этом говорится в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией, передает УНН.
Детали
Как утверждается в расследовании российского ФБК, дочь путина Мария Воронцова за три года получила около 1 млрд рублей в виде дивидендов и зарплаты от клиники СОГАЗа, которые лечат наемников "вагнера" и элитных эскортниц.
Отмечается, что сейчас клиника перешла под контроль компании "Номеко, где Воронцова является совладельцем компании. В 2020 году Воронцова получила 232 млн рублей в виде дивидендов от компании "Номеко".
В то же время, прибыль компании составляла 840 млн рублей, из которых 600 млн рублей была чистая прибыль. Еще около 700 тыс. рублей Воронцова получила в виде зарплаты. Также в 2021 году прибыль "НОМЕКО" составила 1 млрд рублей, из которых 840 млн рублей - чистая прибыль.
"При этом единственным источником доходов "НОМЕКО" является компания "Согаз", входящая в структуру "Газпрома", принадлежащая среди прочих другу путина Юрию Ковальчуку и племяннику российского президента Михаилу Шеломову", - говорится в расследовании.
Также в расследовании указывается, что новый муж Воронцовой, Евгений Нагорный, в 2020 году купил 230-метровый пентхаус в элитном ЖК "Баркли Галлери" в центре москвы.
Напомним
россия стремится развить более тесные связи с Африкой через ІТ-сферу. В москву пригласили чиновников из около 30 африканских стран для встречи с российскими IT-специалистами и инвесторами. Проект поддерживает центр "Инопрактика", генеральным директором которого является младшая дочь российского диктатора владимира путина Екатерина Тихонова.
Старшая дочь путина получает миллионы от клиники, которая лечит вагнеровцев и элитных эскортниц
Мария Воронцова, старшая дочь владимира путина, как сообщается, получила прибыль от клиники "Согаз", заработав за три года около 1 миллиарда рублей. Клиника, подконтрольная компании "Номеко", совладелицей которой является Воронцова, лечит наемников "Вагнера" и элитный эскорт.
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