Старшая дочь президента россии владимира путина Мария Воронцова получает прибыль от деятельности петербургской клиники "Согаз", в которой, в частности, лечатся наемники частной военной компании "Вагнер" и элитные эскортницы. Об этом говорится в расследовании российского Фонда борьбы с коррупцией, передает УНН.

Детали

Как утверждается в расследовании российского ФБК, дочь путина Мария Воронцова за три года получила около 1 млрд рублей в виде дивидендов и зарплаты от клиники СОГАЗа, которые лечат наемников "вагнера" и элитных эскортниц.

Отмечается, что сейчас клиника перешла под контроль компании "Номеко, где Воронцова является совладельцем компании. В 2020 году Воронцова получила 232 млн рублей в виде дивидендов от компании "Номеко".

В то же время, прибыль компании составляла 840 млн рублей, из которых 600 млн рублей была чистая прибыль. Еще около 700 тыс. рублей Воронцова получила в виде зарплаты. Также в 2021 году прибыль "НОМЕКО" составила 1 млрд рублей, из которых 840 млн рублей - чистая прибыль.

"При этом единственным источником доходов "НОМЕКО" является компания "Согаз", входящая в структуру "Газпрома", принадлежащая среди прочих другу путина Юрию Ковальчуку и племяннику российского президента Михаилу Шеломову", - говорится в расследовании.

Также в расследовании указывается, что новый муж Воронцовой, Евгений Нагорный, в 2020 году купил 230-метровый пентхаус в элитном ЖК "Баркли Галлери" в центре москвы.

Напомним

россия стремится развить более тесные связи с Африкой через ІТ-сферу. В москву пригласили чиновников из около 30 африканских стран для встречи с российскими IT-специалистами и инвесторами. Проект поддерживает центр "Инопрактика", генеральным директором которого является младшая дочь российского диктатора владимира путина Екатерина Тихонова.