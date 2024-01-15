Старша донька путіна отримує мільйони від клініки, яка лікує вагнерівців та елітних ескортниць
Київ • УНН
Марія Воронцова, старша дочка володимира путіна, як повідомляється, отримала прибуток від клініки "Согаз", заробивши за три роки близько 1 мільярда рублів. Клініка, підконтрольна компанії "Номеко", співвласницею якої є Воронцова, лікує найманців "Вагнера" та елітний ескорт.
Старша дочка президента росії володимира путіна Марія Воронцова отримує прибуток від діяльності петербурзької клініки "Согаз", в якій, зокрема, лікуються найманці приватної військової компанії "Вагнер" та елітні ескортниці. Про це йдеться в розслідуванні російського Фонду боротьби з корупцією, передає УНН.
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Як стверджується в розслідуванні російського ФБК, донька путіна Марія Воронцова за три роки отримала близько 1 млрд рублів у вигляді дивідендів та зарплати від клініки СОГАЗу, які лікують найманців "вагнера" та елітних ескортниць.
Зазначається, що наразі клініка перейшла під контроль компанії "Номеко, де Воронцова є співвласником компанії. У 2020 році Воронцова отримала 232 млн рублів у вигляді дивідендів від компанії "Номеко".
В той же час, прибуток компанії становив 840 млн рублів, з яких 600 млн рублів був чистий прибуток. Ще близько 700 тис. рублів Воронцова отримала у вигляді зарплати. Також у 2021 році прибуток "Номеко" становив 1 млрд рублів, з яких 840 млн рублів - чистий прибуток.
"При цьому єдиним джерелом доходів "Номеко" є компанія "Согаз", що входить до структури "Газпрому", що належить серед інших другу путіна Юрію Ковальчуку і племіннику російського президента Михайлу Шеломову", - йдеться в розслідуванні.
Також у розслідуванні вказується, що новий чоловік Воронцової, Євген Нагорний, у 2020 році купив 230-метровий пентхаус в елітному ЖК "Барклі Галлері" в центрі москви.
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