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Старша донька путіна отримує мільйони від клініки, яка лікує вагнерівців та елітних ескортниць

Старша донька путіна отримує мільйони від клініки, яка лікує вагнерівців та елітних ескортниць

Київ • УНН

 • 25558 перегляди

Марія Воронцова, старша дочка володимира путіна, як повідомляється, отримала прибуток від клініки "Согаз", заробивши за три роки близько 1 мільярда рублів. Клініка, підконтрольна компанії "Номеко", співвласницею якої є Воронцова, лікує найманців "Вагнера" та елітний ескорт.

Старша дочка президента росії володимира путіна Марія Воронцова отримує прибуток від діяльності петербурзької клініки "Согаз", в якій, зокрема, лікуються найманці приватної військової компанії "Вагнер" та елітні ескортниці. Про це йдеться в розслідуванні російського Фонду боротьби з корупцією, передає УНН.

Деталі

Як стверджується в розслідуванні російського ФБК, донька путіна Марія Воронцова за три роки отримала близько 1 млрд рублів у вигляді дивідендів та зарплати від клініки СОГАЗу, які лікують найманців "вагнера" та елітних ескортниць.

Зазначається, що наразі клініка перейшла під контроль компанії "Номеко, де Воронцова є співвласником компанії. У 2020 році Воронцова отримала 232 млн рублів у вигляді дивідендів від компанії "Номеко".

В той же час, прибуток компанії становив 840 млн рублів, з яких 600 млн рублів був чистий прибуток. Ще близько 700 тис. рублів Воронцова отримала у вигляді зарплати. Також у 2021 році прибуток "Номеко" становив 1 млрд рублів, з яких 840 млн рублів - чистий прибуток.

"При цьому єдиним джерелом доходів "Номеко" є компанія "Согаз", що входить до структури "Газпрому", що належить серед інших другу путіна Юрію Ковальчуку і племіннику російського президента Михайлу Шеломову", - йдеться в розслідуванні.

Також у розслідуванні вказується, що новий чоловік Воронцової, Євген Нагорний, у 2020 році купив 230-метровий пентхаус в елітному ЖК "Барклі Галлері" в центрі москви.

Нагадаємо

росія прагне розвинути тісніші зв'язки з Африкою через ІТ-сферу. До Москви запросили чиновників із близько 30 африканських країн для зустрічі з російськими IT-фахівцями та інвесторами. Проєкт підтримує центр "Інопрактика", генеральною директоркою якого є молодша донька російського диктатора володимира путіна Катерина Тихонова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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