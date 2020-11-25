Старинный артиллерийский лафет подняли со дна Днепра: артефакту несколько веков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Запорожской области археологи совместно со спасателями, подняли со дна Днепра старинный артиллерийский лафет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, информирует УНН.
"В водах Днепра, в районе села Биленьке Запорожской области, в ходе исследования археологами речного дна, было найдено старинный дубовый, кованый железом, артиллерийский лафет 17-18 вв. Историки предполагают, что найденный артефакт служил опорой для мощной осадной пушки калибром до 32 фунтов", - отметили в МВД.
Сообщается, что на месте обнаружения лафета археологические работы начались еще 22 ноября. Водолазы и члены экспедиции размывали ил и речной грунт, чтобы лафет можно было вытащить из воды.
В поднятии лафета на сушу также приняли участие запорожские спасатели. Поднимали артефакт со дна (почти 10 м до поверхности воды) с помощью большого подъемного стапеля. Теперь его ждет масштабная реставрация.
Напомним, что на Хортице обнаружили древнее захоронение скифского воина.
Добавим, что в сентябре археологи нашли во Львовской области поселения, что более давние трипольской культуры.