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На Хортиці виявили древнє поховання скіфського воїна

На Хортиці виявили древнє поховання скіфського воїна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Хортиці на Запоріжжі виявили 2500-річне поховання скіфського воїна. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

“14 листопада представники Національного заповідника "Хортиця“ презентували представникам ЗМІ результати цьогорічної археологічної експедиції на острові Хортиця. Під час неї було виявлено поховання, вік якого складає близько 2500 років. Це перша з 1992 року знахідка повністю вцілілого, не пограбованого скіфського поховання на острові”, — йдеться в матеріалі.

Експерти зазначили, що зазвичай 90% таких поховань пограбовані ще в давнину.

“Ми також, коли копали, побачили вхід грабіжників, але з якоїсь причини грабіжники до нього не дійшли, і все залишилося таким, як його ховали. Дуже добра збереженість кісток. Всі кістки збереглися, тобто можна зробити велику кількість аналізів і антропологічних, і інших. З наукової точки зору, це дуже велика вдача”, — розповів керівник археологічної експедиції, провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника “Хортиця” Дмитро Никоненко.

У катакомбі, глибина якої сягає близько 3 метрів, поховано 40-річного чоловіка. Небіжчик мав високий зріст як для свого часу — близько 180 сантиметрів.

“Поховання здійснено у катакомбі, тобто це не звичайна яма, а така імпровізована підземна будівля. Одна з версій, які вчені висловлюють, що катакомби скіфські — це якраз відтворення будівлі у житлі, тобто кибитки, але підземної. Воїн великий за зростом. У нього добра збереженість зубів, тобто це людина, яка добре харчувалася. Він прожив немало років. Приблизно 40 років. Пізніше буде більш точно відомо. У нього був колчан зі стрілами, що вказує, що він був воїн”, — розповів Никоненко.

Зазначається, що такі знахідки свідчать про те, що у скіфський час Хортиця була місцем, де проживали скіфи у великій кількості. Вона мала важливе значення, оскільки на Хортиці була переправа з одного берега Дніпра на інший. А для кочових племен подолання річкових перешкод було дуже важке, і переправи дуже цінувалися. І люди, які тут мешкали, якраз контролювали і забезпечували переправи племен з одного боку на інший. Тобто Хортиця в цей час була дуже важливим стратегічним місцем.

Відзначимо, що робота цьогорічної археологічної експедиції тривала близько 2 місяців. Місце знахідки планують музеєфікувати.

Нагадаємо, що на Житомирщині археологи виявили невідоме раніше місто часів Київської Русі.

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