На Хортице обнаружили древнее захоронение скифского воина

"14 ноября представители Национального заповедника "Хортица" представили представителям СМИ результаты нынешней археологической экспедиции на острове Хортица. Во время нее было обнаружено захоронение, возраст которого составляет около 2500 лет. Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, а не ограбленного скифского захоронения на острове", - говорится в материале.

Эксперты отметили, что обычно 90% таких захоронений ограблены еще в древности.

"Мы также, когда копали, увидели вход грабителей, но по какой-то причине грабители к нему не пришли, и все осталось таким, как его хоронили. Очень хорошая сохранность костей. Все кости сохранились, то есть можно сделать большое количество анализов и антропологических и других. С научной точки зрения, это очень большая удача", - рассказал руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко.

В катакомбе, глубина которой составляет около 3 метров, похоронен 40-летний мужчина. Покойник имел высокий рост для своего времени - около 180 сантиметров.

"Погребение совершено в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное сооружение. Одна из версий, которые ученые высказывают, что катакомбы скифские - это как раз воспроизведение сооружения в жилье, то есть кибитки, но подземной. Воин высокий по росту. У него хорошая сохранность зубов, то есть это человек, который хорошо питался. Он прожил немало лет. Примерно 40 лет. Позже будет более точно известно. У него был колчан со стрелами, что указывает, что он был воин", - рассказал Никоненко.

Отмечается, что такие находки свидетельствуют о том, что в скифское время Хортица была местом, где проживали скифы в большом количестве. Она имела важное значение, поскольку на Хортице была переправа с одного берега Днепра на другой. А для кочевых племен преодоление речных препятствий было очень тяжелым, и переправы очень ценились. И люди, которые здесь жили, как раз контролировали и обеспечивали переправы племен с одной стороны на другую. То есть Хортица в это время была очень важным стратегическим местом.

Отметим, что работа нынешней археологической экспедиции длилась около 2 месяцев. Место находки планируют музеефицировать.

Напомним, что в Житомирской области археологи обнаружили неизвестный ранее город времен Киевской Руси.



