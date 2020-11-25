Старовинний артилерійський лафет підняли із дна Дніпра: артефакту кілька століть

“У водах Дніпра, в районі села Біленьке Запорізької області, під час дослідження археологами річкового дна, було знайдено старовинний дубовий, кований залізом, артилерійський лафет 17-18 ст. Історики припускають, що знайдений артефакт слугував опорою для потужної облогової гармати калібром до 32 фунтів”, - зазначили у МВС.

Повідомляється, що на місці виявлення лафета археологічні роботи почалися ще 22 листопада. Водолази і члени експедиції розмивали мул і річковий ґрунт, щоб лафет можна було витягнути з води.

У піднятті лафета на суходіл також взяли участь запорізькі рятувальники. Підіймали артефакт із дна (майже 10 м до поверхні води) за допомогою великого підйомного стапеля. Тепер на нього чекає масштабна реставрація.

Нагадаємо, що на Хортиці виявили древнє поховання скіфського воїна.



Додамо, що у вересні археологи знайшли на Львівщині поселення, давніше за трипільську культуру.