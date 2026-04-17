Стармера призывают к отставке из-за скандала с назначением посла в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под давлением после того, как правительство признало проблемы с проверкой безопасности при назначении Питера Мандельсона послом в США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Как выяснилось, Мандельсону сначала отказали в допуске к секретной информации, но впоследствии процедура проверки была изменена. Правительство заявило, что Стармер узнал об этом лишь недавно.

Представитель правительства сообщил, что премьер "немедленно поручил установить факты относительно того, почему была предоставлена измененная проверка".

Связи с Эпштейном

Скандал связан с контактами Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. По данным обнародованных документов, политик мог передавать ему конфиденциальную информацию еще в 2009 году.

"Темнота" связей Мандельсона и Эпштейна не была известна": Стармер извинился перед жертвами на фоне кризиса премьерства

Сам Мандельсон отрицает какие-либо правонарушения, а официальные обвинения ему не предъявлены.

Политическое давление

Оппозиция резко отреагировала на ситуацию. Лидер Консервативной партии Кеми Баденох заявила, что Стармер "безусловно, должен уйти в отставку".

Bloomberg узнал об угрозе для премьерства Стармера после отставки помощников. В его офисе настаивают, что он "оптимистичен"

Лидер Либеральных демократов Эд Дейви также подчеркнул, что премьер должен покинуть пост, если ввел парламент в заблуждение.

Стармер ранее утверждал, что все процедуры были соблюдены, однако после новых данных признал, что полагался на "ложь Мандельсона".

Скандал стал одним из самых больших вызовов для его правительства на фоне расследования и ареста Мандельсона в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Стармер не собирается уходить в отставку на фоне последствий скандала с "файлами Эпштейна"