Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат

Стармера призывают к отставке из-за скандала с назначением посла в США

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Оппозиция требует отставки премьера Британии из-за проблем с проверкой безопасности Питера Мандельсона. Посла подозревают в связях с Джеффри Эпштейном.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под давлением после того, как правительство признало проблемы с проверкой безопасности при назначении Питера Мандельсона послом в США. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Как выяснилось, Мандельсону сначала отказали в допуске к секретной информации, но впоследствии процедура проверки была изменена. Правительство заявило, что Стармер узнал об этом лишь недавно.

Представитель правительства сообщил, что премьер "немедленно поручил установить факты относительно того, почему была предоставлена измененная проверка".

Связи с Эпштейном

Скандал связан с контактами Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. По данным обнародованных документов, политик мог передавать ему конфиденциальную информацию еще в 2009 году.

Сам Мандельсон отрицает какие-либо правонарушения, а официальные обвинения ему не предъявлены.

Политическое давление

Оппозиция резко отреагировала на ситуацию. Лидер Консервативной партии Кеми Баденох заявила, что Стармер "безусловно, должен уйти в отставку".

Лидер Либеральных демократов Эд Дейви также подчеркнул, что премьер должен покинуть пост, если ввел парламент в заблуждение.

Стармер ранее утверждал, что все процедуры были соблюдены, однако после новых данных признал, что полагался на "ложь Мандельсона".

Скандал стал одним из самых больших вызовов для его правительства на фоне расследования и ареста Мандельсона в феврале по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Ассошиэйтед Пресс
Кир Стармер
Великобритания
Соединённые Штаты